新北市新聞局「新北女力」系列影片邁入第2屆，介紹在各行各業傑出且具影響力的新北女性，今年邀請20位年齡介於20到29歲的新北女性，以「勇敢無畏」為主題，分享永闖社會、戰勝挫折的態度；本周主題人物為曾獲得第52屆金鐘獎「戲劇節目新進演員獎」的藝人陳妤，描述她從劇場轉戰影視圈的心路歷程，今晚8點上線。

新北市新聞局長蔣志薇表示，「新北女力」系列影片以市民角度出發，拍攝各專業領域傑出的新北女性故事，鼓勵所有女性展現自己的可能性，今年6月榮獲2020年傑出公關奬「政府政策溝通獎」肯定；今年第2季則以勇敢無畏的年輕女力為主題，盼鼓勵更多年輕女孩無畏挑戰、勇敢追夢。

蔣志薇指出，有別第一季企劃，第二季新北女力主角都是2字頭的年輕女性，影片以流暢節奏剪輯，加上迪奧協力彩妝設計，自初夏上線迄今，已陸續推出4集訪談；除了從事舞蹈藝術關懷的薛喻鮮，影片主角還包括隻身闖泰國市場的張秦芳、城市浪人創辦人張希慈、出身阿美族的客家戲曲老師葉瑋樺等。未來系列影片將於每週四晚上8時陸續推出青農、創業家、東奧選手等女力卡司，內容多元豐富，展現年輕女力在青春正盛的年紀裡，飛揚的勇敢故事。

26歲陳妤畢業於中國文化大學戲劇系，因電視劇《我們與惡的距離》精湛演技迅速走紅，在汐止成長的她，將透過訪談分享她在累積豐富的劇場經驗後，轉換到影視領域的挑戰，以及獲得第52屆金鐘獎「戲劇節目新進演員獎」的心境變化，影片將在臉書粉專「我的新北市」、YouTube頻道、「侯友宜臉書粉絲團」等同步上線。

(中時 )