台北市長柯文哲17日赴議會專案報告，國民黨議員要求柯捍衛食安、拒絕萊豬。（張立勳攝）

台北市長柯文哲17日赴議會施政報告，民進黨議員王世堅痛批，柯什麼都當就是不當市長，市長已成了柯的雞肋，他不但送給柯一大盤饅頭，還有一面全國倒數第一的錦旗，直指現在水退了，原來柯文哲沒穿褲子，要柯好好反省。

柯文哲今午到議會專案報告，藍綠議員在柯報告前提出權宜問題。

國民黨議員汪志冰指出，明年元旦開放美豬進口，關乎民眾食安問題，但遺憾沒有看到柯文哲有正式態度，只有言不及意的「最後是窮人在吃」，柯P還是我們的市長吧，不要認為躲在副市長黃珊珊後就可以甩鍋。

她表示，最不滿衛福部長陳時中說北市在扯後腿，北市自治條例對瘦肉精有嚴格把關，但市府沒有提出罰責，還要國民黨提案，加強條例嚴格要求，小學生不能吃到瘦肉精，難到其他台北市民就能吃嗎？這是市長該有的態度嗎？質疑柯已經到數饅頭的日子嗎？盼市長一起捍衛食安、拒絕毒豬。

國民黨議員吳世正說，要求柯文哲要向嘴裡說出的的「低階公務員」道歉，什麼叫中高階公務員沒有問題，低階公務員還是要去查賄，這是什麼心態，公務員是考試及格，不是為柯服務，並要求柯為「逼死公務員」這句話道歉，居然把生死大事掛在嘴上，領導無方不檢討內部問題，逼死就可以了嗎？沒有仁愛之心，怎麼當市長，公務員都是在幫國家辦事，你自己有沒有在檢討，全市3萬多座電梯幾個人在管？公宅蓋得二二六六，「以前批別人多爛，結果你蓋的一樣亂七八糟」，怎麼不檢討，人不在台北市所有事推給黃珊珊，跑不見對得起市民嗎？

王世堅抨擊，前天下午上班時間，柯文哲跑去購物台當起推銷員，讓人嘆為觀止，現在什麼都當就是不當市長，想方設法逃出絕命鎮，市長職位已經成了雞肋，現在簡直是在「數饅頭」，已經開始倒數計時混日子，今天準備一大盤饅頭，讓市長慢慢數，另加贈全國倒數第一錦旗，用來提醒柯已經勇奪全國倒數第一，先前有前高雄市長韓國瑜墊底，「現在水退了，原來柯市長沒穿褲子」，要求柯好好反省。

(中時 )