國旅今年大爆發，小琉球觀光熱度不減，交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處為方便旅客直達東琉線碼頭，與台灣好行合作，9月正式開通，旅行大鵬灣小琉球的交通更為便利。

鵬管處表示，台灣好行是以遊客的遊憩需求角度規劃，將高鐵左營站到東港、大鵬灣濱灣碼頭及小琉球的三角旅遊帶串起來的無縫接駁服務，在大鵬灣新亮點濱灣碼頭還提供免費的停車空間、優質的環境視覺景觀，加上鵬琉線交通船提供定時的小琉球航班。台灣好行「大鵬灣琉球線」及「鵬琉線交通船」以遊客導向，建置可預約訂票劃位、劃船班系統服務，基於人本交通及推動區域觀光發展前提，共同發展觀光，也同時完備提升交通運輸品質。

對於地方抱怨沒有候車亭、公車停靠區畫設不清以及違停嚴重等亂象，鵬管處指出，東琉線碼頭站公車停靠區，屏東縣政府已於日前現勘，現勘後除將先行劃設「公車停靠區」，也將改善東琉線碼頭停車空間，並請當地執勤警力配合加強疏導交通。

(中時 )