第11屆金音獎今（17日）公布入圍名單，本屆評審團主席為歌王、歌后御用38歲音樂製作人陳君豪，今由Hush、告五人、呂士軒、Leo王、DJ RAYRAY，以及台北流行音樂中心董事長黃韻玲等人揭獎，結果蛋堡入圍5項成為本屆大贏家，而許哲珮、9m88等7組歌手分別入圍4項，評審團主席獎得主為《龍港》，特別貢獻獎得主則是女巫店創辦人彭郁晶。

陳君豪表示，今年報名件數比往年還要多，由於金音獎的報名期限在6月，因此不排除是受新冠肺炎情影響，「大家在家卯起來做單曲、做專輯之類，因為金音獎只要線上報名」；他坦言接下主席一職是吃力不討好的工作，「怕等下活動結束，就會接到電話來關切，但這是個蠻公正的獎，我有很多熟悉的音樂人都沒入圍」。對於本屆入圍大贏家蛋堡，陳君豪表示一開始沒意識到蛋堡入圍這麼多項，「但他這張專輯很打動人，回到家用一台MPC創作，比起現在很多流行、嘻哈音樂做的很華麗，作品簡單、直球對決」。

9m88入圍本屆金音獎四項獎，今透過經紀人表示：「謝謝評審，很開心！特別是跟這麼多朋友一起入圍。」入圍最佳嘻哈專輯獎的婁峻碩則在臉書感謝大家，表示自己剛過完生日就收到好消息，直呼是最好的生日禮物，「謝謝金音獎的肯定讓我更確定未來的方向，感謝我的爸媽我的妹妹我的家人，謝謝我的經紀人思妤，謝謝一直鼓勵我做自己的凡凡，得不得獎順其自然，有入圍我就已經開心到炸勒」。第11屆金音獎頒獎典禮將於10月31日在台北流行音樂中心舉行。

第11屆金音獎頒獎典禮下個月在北流舉行。（文化部影視及流行音樂產業局提供）

第11屆金音獎頒獎典禮下個月在北流舉行。（文化部影視及流行音樂產業局提供）

(中時 )