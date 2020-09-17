台股繼上次7月28日後，9月16日第二次台股盤中站上萬三，連帶觀察投信台股基金7月28日以來各台股基金績效，有51檔績效領先大盤，其中漲幅超過10%以上的有德信數位時代、群益中小型股、匯豐成功、群益長安共4檔基金，其他依序前十名為群益葛萊美、街口中小型、新光店頭、群益店頭市場、德銀遠東DWS台灣旗艦、復華中小精選。

以類型來看中小型表現相對佳，以團隊績效來看，群益投信旗下有4檔基金上榜，表現相對出色，彰顯出其專業團隊選股與操盤能力。投信法人表示，強者恆強的基金在選股策略上更顯優勢，市場資金仍然充沛，後續行情仍以偏多看待，建議可以選擇選股績優的台股基金掌握投資契機。

群益投信表示，台股除了擁有高殖利率優勢之外，產業競爭力亦佳，也意味著台股具高成長性，投資題材多元也是台股一大特色，近期即便在疫情壟罩之下，台股市場依舊能找到受惠標的，如電競、遊戲機相關的宅經濟概念股，以及與遠端視訊會議和教學相關之雲端運算和資料中心個股，顯示在不同市況之下，台股基金都能即時靈活調整配置，是值得定期定額、長期投資之績優標的。市場總是有漲有跌，也讓投資人更難看清何時是進、出場好時機，金融訊息瞬息萬變，市場反應更是快速，因此，建議投資人選擇定期定額方式投資台股基金。

群益長安基金經理人王耀龍指出，台股在創新高後震盪難免，選股不選市的投資策略來說，類股選擇上，面板經過第二季的庫存調整，在居家上班及遠距教學的帶動之下，面板需求持續增加，報價上揚，面板廠可望轉虧為盈，後市值得期待。在蘋果即將推出MiniLED背光的平板帶動之下，電視品牌廠亦積極推出MiniLED背光電視，預期LED的供需亦將轉佳。在星鏈計畫獲得FCC的支持下，將持續增加衛星的數量，以達到營運的規模，星鏈概念股可望受惠。原物料在解封之後，需求回溫，帶動部分塑化產品利差增加，利基型塑化股有機會獲利持續成長。蘋概、手機零組件、星鏈、面板、塑化、MiniLED、防疫概念等相關類股後市值得期待。

(時報資訊)