在東芝即將召開年度股東會議之前，三名知情人士向媒體透露，日本政府已經接觸和約談數名東芝的國外大股東，一名人士認為此為企圖影響投票。

該消息引起進一步疑問，有關介入東芝公司治理的問題，此前有股東要求調查東芝7月31日股東會議的投票未計票的問題。

據了解，日本經濟產業省(METI)在股東會前約談至少三家基金(東芝股東)，詢問其是否與其他投資人進行合作。經產省主要質疑這些基金是否在會議前夕與東芝國外大股東Effissimo資本管理公司進行溝通，此將違反禁止股東「協同合作」的規定。

其中一家基金解釋認為經產省的質疑為暗示支持東芝管理階層。外國股東曾經提案要求在董事會中選舉出新的董事，為部分管理階層所反對。

經產省拒絕對路透提出評論，稱其為傳聞。大股東Effissimo和東芝亦皆婉拒發言，不會對臆測提出評論。此前七月的東芝股東會議，路透曾揭露約1300個通訊投票未計票。在八月，一重要投資人呼籲調查，指出該投票不被認可。

路透先前報導指出，股東Effissimo一直被日本政府阻絕在投票之外，一直到開會前夕才解除。

這些洩出的消息加深了對少數股東的擔憂，以及近年來公司治理的改善問題。

(時報資訊)