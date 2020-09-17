元太(8069)與生態圈夥伴致力於電子紙應用的推廣，本次與樂天Kobo及振曜(6143)共同合作，於桃園國際棒球場設置電子紙看板。這次合作運用32吋電子紙看板，以樂天Kobo Forma電子書閱讀器外型為概念，打造2台大型的Kobo Forma，共同推廣電子紙於數位閱讀及數位看板應用。

電子紙顯示效果與傳統紙張相似，除了看起來像紙之外，顯示面板無背光源，在長時間閱讀下，雙眼不容易疲勞痠澀。藉由這樣的特性，元太提供喜愛閱讀的使用者適合長時間、沉浸閱讀電子書的優質載具。不僅如此，電子紙具備的超低耗電，斷電後螢幕仍可持續顯示，與強光下的高可視性，適合作為室內與戶外的電子看板，推播公共政策宣導、商業廣告與活動宣傳等。

這次三方合作，除協助生態圈夥伴共同推廣電子書閱讀器與數位閱讀外，也首度將電子紙看板帶進運動場域，在推廣電子書閱讀器的特點與優勢同時，更結合棒球場賽事，呈現球員名單與球隊資訊，帶給球迷與書迷更多的視覺體驗。

(時報資訊)