網安設備廠瑞祺電（6416）受零組件缺貨、訂單動能趨緩、新台幣強升等逆風影響，法人預期2020年第三季營運動能趨緩、估較第二季高檔略降，但第四季營運動能可望回升，下半年營運先蹲後跳，明年在3大訂單帶動下，營運動能可望顯著提升。

瑞祺電今（17）日股價開低後翻紅走揚，最高上漲2.1％、收於全日最高點146元，登近1月波段高點，成交量略減至1995張。三大法人近期買賣超調節互見、仍略為偏空操作，本周迄今賣超316張。

瑞祺電8月自結合併營收4.44億元，較7月4.01億元成長10.74％、較去年同期3.58億元成長達24.14％，改寫同期新高。累計前8月合併營收35.66億元，較去年同期24.55億元成長達45.23％，續創同期新高。

瑞祺電第二季營收創14.52億元新高，7月以來單月營收表現略見降溫，主因旗下子公司澔楷客戶拉貨動能降溫、以及部分零組件缺料影響，加上新台幣匯率強升，均影響營收成長動能，投顧法人預估瑞祺電第三季營收將高檔略降、約季減3％，毛利率亦將略為下滑。

而隨著高階網安新品陸續出貨、澔楷客戶拉貨動能回升，投顧法人預期瑞祺電第四季營收可望季增6％、挑戰新高，帶動全年營收年增逾2成、同步改寫新高，獲利同步升至近3年高點。不過，因可轉債（CB）轉換估使股本膨脹11％，預期每股盈餘僅較去年略升。

展望明年，瑞祺電攜手網安大廠推出新產品，陸續打入國內半導體大廠及國際車廠，預期應用於半導體廠的高階產品可望產生貢獻。同時，公司開發的伺服交換器及5G閘道器產品亦有斬獲，在高毛利產品貢獻提升下，明年營運動能可望顯著增溫。

(時報資訊)