《刑警沒有假期》10月8日在台上映。（車庫提供）

由《哭聲》郭到元、《機智醫生生活》金大明主演的動作犯罪喜劇《刑警沒有假期》，故事敘述一名魯蛇刑警（郭到元飾）帶家人出國度假，卻在當地捲入國際犯罪案件，為了洗清自己的罪嫌，他在異地和導遊（金大明飾）一同尋找真相，展開一段鄉下刑警的國際級搜查行動。

近期演員金大明的外表引起熱議，許多網友都驚呼瘦身後的金大明變得十分帥氣，和《機智醫生生活》中胖嘟嘟的形象截然不同，金大明透露目前大概減了20公斤，同劇演員金熙元表示：「大明十分努力節食和運動，所以看起來變化很大，很羨慕他。」郭到元則說：「看到他瘦下來的模樣真的嚇了一跳！一開始覺得有點尷尬，但最近宣傳時都在一起也習慣了，他真的很努力。」

《刑警沒有假期》在菲律賓拍攝3個月，演員們在朝夕相處下也變得更有默契，郭到元表示：「雖然有意見不同的時候，但基本上沒什麼問題。金大明的演技非常好又聰明，而且很會跳舞，也滿擅長即興演出，很謝謝他十分包容我不按牌理出牌的舉動。」而瘦身成功的金大明更在戲中展現舞技，跳起近期最夯的錐子舞，靈活的動作讓郭到元相當讚賞，對此金大明則謙虛表示自己其實不太會跳舞，「希望大家能溫暖看待努力的我。」《刑警沒有假期》10月8日在台上映。

(中時 )