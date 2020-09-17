隨著政府重大建設的興起，看準A7重劃區的優質環境與未來發展，吸引眾多建商紛紛插旗，此區建案也陸續突破銷售佳績。頤昌建設以好住、實用聞名，之後更提供良好高端服務，讓「頤昌豐岳」一推出就在5個月內全面完銷。如今，2期「頤昌璞岳」即刻搶灘，全面進化再升級！

由於1期秒殺的速度徹底震撼A7，因此2期保留1期原有的優點再更升級。現場專案經理陳愈紘表示， 2期基地是A7重劃區內極為稀有的正公園景觀宅，擁有被公園圍繞的環境生活，而這次為了回饋客戶，2期「頤昌璞岳」推出與1期相同的早鳥優惠，而且還玩更大，開案前來現場保證有驚喜！

「頤昌豐岳」一推出就在5個月內全面完銷。(圖/業者提供)

居住是長久的事，因此在購屋前，環境絕對是考慮的重點之一。「頤昌璞岳」位居A7重劃區的綠核心，基地三面臨路，被3座公園環繞，可享受高綠覆率的優質環境；更與郵政智慧物流園區為鄰，外型是效仿加州蘋果總部，並以生態共榮的概念規劃，整體面積是4000坪的開放綠地空間，政府未來會協商規劃影城、商場，提升生活機能的豐富性。另外，徒步就能走到A7唯一的雙語學區文青國小，直接坐擁第一排，而且四周街廓寬敞，對於重視孩童成長的家長來說，讓孩子提早習慣學習環境是最好的選擇。交通方面，則是鄰近機場捷運A7體育大學站，抵達台北車站不用30分鐘；附近更有國道一號高速公路，是南北往返的便利交通樞紐。

A7成為最具爆發力的重劃區，漲幅空間大大提升。(圖/業者提供)

值得一提的是，林口擁有3大園區，包含國際媒體園區、華亞科技園區及零污染智慧園區，預計將創造3萬名的就業機會，未來勢必會湧入移居人潮，以上優勢讓A7成為最具爆發力的重劃區，漲幅空間大大提升。建設及就業機會成熟後，就能帶動商機興起，基地鄰近長庚醫療商圈、環球購物中心、三井OUTLET，以及威秀和國賓兩大影城，附近更有五星級飯店進駐，使「頤昌璞岳」擁有非常理想的居住品質及生活機能。

豐岳2.0版(圖/由業者提供)

頤昌建設推出的2期「頤昌璞岳」，無論是空間還是建材等等，皆保留1期的優點之外又再更升級！現在只要在10月1日正式公開前，把握早鳥捷足先登，再限量加碼送你全室日立冷氣、PM2.5全熱交換機，A7珍貴稀有的公園圍繞環境、2-4房優質格局，先搶先贏！

(中時新聞網)