「黑二代」萬少丞因信義夜店殺警案，去年6月入監服刑，但他在入監前2個月，與陳姓男子共乘轎車，尾隨徐姓駕駛後方，在金龍路故意衝撞徐的轎車，並持刀恐嚇，要求徐告訴警察雙方自行和解，強逼簽下50萬車禍和解書，檢察官依現場監視器錄影畫面發現真相，依毀損、強制罪提起公訴。

殺警案主嫌之一萬少丞，因2014年犯下聚眾鬥毆致人於死罪，判刑8年8月定讞，但氣焰並未因此而減低，再入監服刑前、4月16日凌晨，搭乘陳姓友人的轎車，行經內湖金龍路，覺得徐姓男子的駕車太過囂張，竟從後方追撞逼迫停車，並以短棍、球棒砸毀徐男車窗玻璃。

員警因交通事故趕到現場，經萬少丞勁強逼徐男告訴警察雙方和解，並要求徐賠償50萬，並簽立和解書，待雙方都離開後，徐不滿萬少丞、陳2人惡形惡狀，向警方吐露實情。

檢察官根據交通事故調查報告，發現車輛車窗玻璃遭砸毀，以及強逼到超商簽下和解書，認定陳、萬砸毀徐車窗，並蓄意追撞，依妨害自由罪、毀損罪提起公訴。

(中時 )