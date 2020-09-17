由北京市、天津市、河北省三省市台辦共同發起舉辦的「第四屆海峽兩岸武術交流會」，今年雖然新冠疫情爆發，也沒阻止本屆武術交流會的舉行。此次武術交流活動以居家武術健身為主題，舉辦線上網路賽事，為傳統武術交流賦予了新的內涵和展示形式，引導兩岸全民健身，展示武術交流成果。

如何讓「網上過招，視頻比武」這種前所未有的武術比賽交流形式做到公平、公正，主辦單位北京市西城區台辦、西城區體育局制定了嚴格的賽事規則，參賽交流的運動員的表演視頻通過全民太極App公開播放，主辦單位聘請的高水平裁判線上評分。

主辦單位表示，本屆交流活動的舉辦時間為5月至9月，在中華洪門武術聯盟等單位的積極組織下，有近五千人參與，共收到五千多條視頻，年輕人的參與比例達到了20％以上。

台灣地區共上傳570條視頻，參加交流者年齡最大的69歲，最小的只有7歲。「網上比武」吸引了台灣年輕的「練家子」，570個視頻中年輕人的視頻達到150個，佔比26.32％。為使此項交流活動的影響更加廣泛，共設置了14個專屬賽場。

9月4日上午，10位賽事冠軍齊聚北海公園九龍壁進行了展演，並在最後共同祝賀此次第四屆海峽兩岸武術交流會網路賽事成功舉辦。全球洪門聯盟總會長劉會進也特地發來視頻，恭賀此次比賽取得圓滿成功。

擂台比武還要以文會友，本屆海峽兩岸武術交流活動的另一個亮點——海峽兩岸第三屆《武藝天下》武術·書畫·攝影交流活動也在積極籌備中，將於9月18日舉辦。

(中時 )