國立臺灣海洋大學進修學制，倍增職場潛力與競爭力，學士後多元專長培力輪機工程學系及商船學系課程，提供已有學士學位者邊就業邊就學的管道，最快一年半可取得學士畢業證書，即具有參加航海人員測驗的資格，未來的就業方向，除了能以商船、工作船、郵輪等國營民間企業等為主，更可以成為海巡署、海上警察，維護國家海洋安全。

海大指出，現屆入學生海大109級碩專班新生230人、進修學士班120人，學士後多元專長培力課程專班76人，共426人，一旦經航海人員測驗及格，實習一年後，可取得三副或三管的適任證書，獲船公司錄用，工作月薪可達10餘萬元，未來就業方向以商船、工作船、郵輪、海巡署、海上警察為主。

校長許泰文表示，海大是具有「海洋海事水產」的專業特色學校，可滿足現代職場工作專業技能日新月異及跨領域專業整合運用之需求，加上交通便捷，濱臨海洋，山海校園，是環境優美氣候適宜的學校，他也勉勵新生以誠懇、務實、肯做的態度，努力學習，盡一己之力為社會貢獻。

海大表示，進修學制於9月5日舉辦溫馨的開學典禮，讓新生盡速適應學習環境，瞭解並利用學校各項資源，而開學典禮及新生註冊場域皆配合防疫，量體溫、配戴口罩等入場措施，現場並供應清潔防疫用品，落實防疫工作，海大更替航運管理系及食品科學系進修學士班課程主要安排在週一至週五晚上，內容兼具理論與實務，讓學生的未來更有競爭力。

教務處進修推廣組長蕭心怡為新生整理6個常問的問題，包含註冊、繳費、選課等，協助新生快速適應新生活；圖書曁資訊處張玉貞組長為新生說明有關跨校借書、英語學習專區、論文查詢等技巧，協助新生成為圖書館資源利用達人；學生事務處鄭學淵學務長也提醒新生在外住宿安全、注意健康、使用學校輔導資源及鼓勵新生參與社團，豐富學生生活。

(中時 )