批踢踢網友留言。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

「國際青年商會中華民國總會」，今日（17）公布第58屆十大傑出青年得獎名單，4月份曾錄製影片嗆世界衛生組長秘書長譚德塞，又曾在7月份與民進黨副秘書長林飛帆舉辦座談會的林薇，以「小紅帽」創辦人身分獲得「兒童、性別與人權關懷類」十大傑出青年獎項。林獲獎消息讓不少網友吃驚，認為理由難以說服人，甚至留言痛批：「舔民進黨就能拿獎喔。」

根據《自由時報》報導，今年十大傑出青年有12人得獎，人數之多堪稱罕見，得獎者包括主持人Janet謝怡芬獲得華裔青年特別獎、小提琴家曾宇謙與歌手盧廣仲並列文化及藝術類得獎者。評審主任委員、立法院長游錫堃表示，盼傑出青年能在專業領域發光發熱，為台灣創造更好的發展機會，並為社會帶來堅定前進的力量、鼓舞下一代。

4月透過網路影片嗆譚德塞的林薇，以月經平權與月經教育推廣組織「小紅帽」創辦人，獲得「兒童、性別與人權關懷類」傑出青年，引發各界熱議，成第58屆十大傑出青年獎項焦點。

對此，網友紛紛表示：「舔民進黨就能拿獎喔」、「林薇這樣就可以得到喔」、「嗆爆譚德塞就可以十大傑出青年？比嘴砲？顏色對了？」「政治立場正確啊！笑死！這政府到底跟國民黨差多少？」「人家滿滿台灣價值啊！你肥宅有什麼？」「這理由笑死」、「如果只用嘴砲這個標準的話，一堆人排在前面」、「不是當面嗆，怎麼算嗆爆？」「外公是立委陳歐珀特助李後明，英國留學，家裡應該挺有錢」。

(中時新聞網)