記憶體品牌十銓(4967)宣布，將於9月22日至9月24日上午11點舉辦新品線上發表會，在十銓科技社群平台以及影音頻道，連續三天向全球同步展示眾多新品。除旗下原有的電競品牌T-FORCE系列產品，首度公開嶄新的創作者品牌T-CREATE，同時推出TEAMGROUP經典儲存系列產品。

十銓科技8月營收衝上6.57億元同期新高，比7月營收6.07億元增約8.16%%，年增率達31.2%；2020年1~8月營收50.18億元，年增8.88%，創下同期新高，電競、SSD銷售成長為帶動營收的主要成長力道。十銓科技表示，電競、SSD、工控產品線銷量持續攀升，其中，電競T-FORCE產品線，已達五個月正成長，相較去年8月成長逾五成。

十銓科技旗下電競品牌T-FORCE，將於9月22日線上發表會首日登場，全面性展示酷炫的眾多新品，分別針對不同應用目標及族群，帶來共五種主題機，其中包含遊戲、白色戀人、散熱、極致及主機遊戲，眾多特色主題機搭載T-FORCE經典及全新的電競記憶體及固態硬碟。

另外，今年獲Red Dot紅點設計大獎的XTREEM ARGB電競記憶體，及業界超大發光佔比的DELTA MAX固態硬碟，創新推出極淨白新色，將於線上發布會中以整體潔淨的純白視覺，提供嶄新的電競視覺。

因應數位內容創作爆發性成長，十銓科技新推出全新創作者品牌T-CREATE，為滿足創作者全方位的升級需求，產品劃分為CLASSIC、EXPERT及MASTER三個產品系列並在9月23日首度曝光發表，根據使用的不同，從內容創作至後製編修，皆有強大運算、存儲速度及多工處理的效能要求，升級具備高穩定性、高效能及大容量的產品。

(時報資訊)