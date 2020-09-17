中租-KY（5871）旗下越南仲利國際租賃今（17）日完成3年期美金6000萬元（約新台幣17.7億元）聯合授信貸款簽約，公司表示，此次聯貸案籌措資金將用於充實營運資金，以作為業務發展與擴大規模之用。

此次聯貸案由永豐銀擔任統籌主辦銀行，包括新光銀、輸銀、台灣星展銀、陽信銀、彰銀與臺企銀共7家金融機構踴躍參貸，最終以2倍超額認購完成募集，顯示金融機構對越南仲利國際營運能力的信心與支持。

越南仲利國際2006年經越南國家銀行核准設立，2007年起提供中小企業融資租賃業務，2016年成為越南租賃龍頭。為擴大發展業務，除了設立於越南胡志明市的總部外，亦在河內設有分公司，並在海防市、芹苴市、平陽省、峴港市等地設置辦事處。

據中租財報揭露，越南仲利國際實收資本額6.8億元，2019年合併營收8.55億元、年增38.1％，稅後淨利1.63億元、年增16.33％。2020年上半年稅後淨利1.28億元，年增達1倍。中租表示，越南仲利國際未來將持續拓展更多符合客戶需求的新產品與服務。

(時報資訊)