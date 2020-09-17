因新冠肺炎大流行，市場對防護橡膠手套需求急劇上升，以及降雨增加、動力短缺，造成產量大幅下降，亦提振泰國RSS3橡膠現貨價格持穩於每公斤60泰銖左右，而天然乳膠漲近一年高價，泰國LATEX-60%現貨價約報每公斤38泰銖。

據了解，泰國橡膠手套2020年前七個月出口較去年同期增長38.5%，主要出口市場包括美國、中國、日本和英國，目前泰國為全球第四大橡膠產品出口國，僅次於中國、德國和美國；因受到東南亞降雨增加和緬甸、柬埔寨勞動力短缺，造成產量下降，泰國今年天然橡膠產量預估在450萬噸左右，出口量在380-390萬噸之間。

另外，過去泰國橡膠生產主要集中在RSS等級橡膠，作為製造汽車輪胎的原材料。

而受到新冠肺炎大流行，近期防護橡膠手套需求激增，促使生產商將其生產轉移到用於製造橡膠手套的乳膠，今年泰國乳膠產量預計將占橡膠總產量的30%，而去年為20%。(商品行情網)

(時報資訊)