苗栗縣愛轉來協會將舉辦2020第2屆苗栗愛轉來平權遊行，9月在嘖嘖平台推出募資專案，希望畫出一道美麗的彩虹，10月2日在苗栗市舉辦苗栗愛轉來平權遊行，打造「多元性別、共樣共好」。

「苗栗縣愛轉來協會」2019年成立，並在竹南、頭份完成2000人參與的第1屆遊行，熱鬧非凡，今年10月2日辦第2屆遊行，將從苗栗縣政府出發，經過三角公園、苗栗高中、苗栗市公所等重要地標再回到苗栗縣政府，傳達「多元性別，共樣共好」的重要概念，一同看見除了男女同志以外，還有雙性戀、跨性別、酷兒、男女同體、無性別等多元性別。

苗栗縣愛轉來協會評估，第2屆遊行需總經費35萬元，募資安全門檻訂在30萬元，扣除嘖嘖平台手續費後的餘額，將全數用於遊行硬體設施、舞台節目支出、募資品製作等事項。苗栗愛轉來平權遊行小組說明，響應募資活動，將獲遊行獨家周邊商品，包括以懷抱著苗栗的「山」及「多元性別認同旗幟」為意象的棉質毛巾、行李吊牌、彩虹行李綁帶、玻璃冷水瓶、苗栗國平權旅遊券（苗栗性別友善店家消費抵用券）等，邀請全台民眾一同到苗栗相挺，讓萌芽的平權觀念繼續茁壯。

(中時 )