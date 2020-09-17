蘋果（Apple）16日才發表的Apple Watch Series 6以及全新平價款式Apple Watch SE，今（17）日皆已在台開放預購，9月23日就將上市。針對Apple Watch Series 6，蘋果為它加入了全新的健康感測器，使手錶能夠測量使用者的血氧濃度（或稱血氧飽和度,SpO2）。而這項功能究竟是否在台會像Apple Watch Series 4（含）之後推出的心電圖（ECG）功能一樣因為未通過相關法規審核而無法使用，正確答案已經揭曉。

針對Apple Watch Series 6的血氧偵測功能，16日有報導引述食藥署方面的說法，指出當中納入的血氧飽和度偵測功能，是屬於醫療器材，因此需要申請藥證。在未核准之前，該功能在台灣無法開啟。而據了解，Apple Watch Series 6當中進行的血氧飽和度測量，雖然可以提供給醫生作為診斷時的參考資料，但是並非歸於醫療器材之用，而是歸屬於「健康」（wellness）項目的內容，不受此限。過往使用者若是想要得知血氧飽和度的相關資料，必須要在特定醫療院所，仰賴專屬的器材才能量測，而蘋果將血氧飽和度偵測功能納入在Apple Watch Seriees 6之中，是為了讓使用者僅需要依靠佩戴在手腕上的智能裝置就能達到過去難以滿足的需求，而讓消費者能夠對於自己的健康情況有更完整的了解。

配戴Apple Watch Series 6測量血氧濃度的方法，是點開血氧App。首次啟用時會有操作指示，建議用戶要坐著不動，讓手錶螢幕呈現上方，手臂也安放在穩定的平面上來進行測量，整個過程僅需15秒，畫面上還會呈現倒數秒數來提醒。血氧濃度偵測可在你想要知道當下數值時進行量測，也可以在背景讀取（例如睡覺時），可一整天都會持續讀取相關數據。血氧濃度的數據則會整合在健康App中。使用者打開健康App，點開血氧區塊，就能看見以視覺化呈現測量數據，並以每日、每週、每月、每年的週期來觀看量測數據的變化，也可透過簡單的過濾器，篩選符合條件的血氧濃度數據，例如睡眠期間、高緯度位置的血氧狀態，或查看血氧濃度的變化趨勢圖。

根據WWDC20發表的watchOS 7，蘋果將為升級watchOS 7的Apple Watch款式，增加了睡眠偵測的功能。為了讓夜間睡覺時仍舊可配戴Apple Watch進行睡眠偵測，睡前提前為Apple Watch充電將是是使用者必須要養成的習慣。據了解，Apple Watch需要擁有至少30%電力才能配戴入睡，在睡眠期間完整偵測睡眠情況。如果 Apple Watch 在離就寢時間不到⼀個鐘頭時電⼒耗盡，將會提醒使⽤者在睡前充電。

而針對額外的充電需求，蘋果特別為最新的Apple Watch Series 6加入了快速充電的功能(唯有Series 6支援快充）。據了解為Apple Watch Series 6從0-80%充電僅需1小時，對比Apple Watch Series 5速度提升30%。而充電從0-100%則需要1.5小時，對比Apple Watch Series 5則速度快上40%，且只要支援USB 2.0以上的充電器都可以，讓使用者在睡前可以為你的Apple Watch Series 6儲備足夠用的電力，在睡眠期間完整監測你的睡眠情況。

針對Apple Watch Series 6蘋果也為用戶提供了更多元的選擇，包含除了銀色、太空灰、玫瑰金的鋁金屬錶殼之外，新增藍色、PRODUCT RED(紅色)的鋁合金款式，不鏽鋼錶殼則提供全新的石墨黑以及全新的金色款式。為了讓使用者配戴更為舒適，蘋果也全新推出solo loop單圈錶環，其上沒有扣件、也沒有固定裝置與重疊的地方，輕量且配戴舒適，採用的液體矽膠延展性很好，穿脫也相當容易，共提供7色且有9種尺寸（想找到適合你的單圈錶環錶帶長度，請看文末連結），另外也提供編織單圈錶環，是使用16000條矽膠絲線進行編織，延展性同樣很不錯，但僅有5種顏色。另外皮革鏈紋錶帶也提供新款式，錶帶部分雖然分兩段，但是皮革錶帶中藏有磁鐵，僅用磁力來固定，可舒適貼和手腕。

再加上蘋果今年度也在台推出了Apple Watch工坊（Apple Watch Studio），消費者可以在蘋果官網直接在購買Apple Watch Series 6或是Apple Watch SE時，直接搭配喜愛的錶帶來購買，就可以直接選購需要的錶帶，不需要再額外購買。

Apple Watch SE則是擁有跟Apple Watch Series 6一樣大的螢幕，顯示面積比Apple Watch Series 3螢幕面積大30%。跟Apple Watch Series 6一樣，配有加速度計、陀螺儀，可以全面對體能訓練、活動狀態進行追蹤；也支援追蹤跌倒偵測（這項功能65歲以上會預設開啟，65歲以下需要自行開啟）。搭配S5晶片，速度是Series 3的兩倍。

為了沒有iPhone但又想要使用Apple Watch的用戶，蘋果也在今年增加了家人共享設定的功能。讓使用者可以為其他家人，例如孩子、父母等沒有iPhone的用戶配對Apple Watch，讓他們也可藉著Apple Watch守護健康與安全。

(科技)