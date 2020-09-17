社會局長張錦麗局長和五股區長洪崇璉示範網路投票。（許哲瑗攝）

新北市「民間培力互助‧共創幸福五股」社會福利參與式預算，進入最關鍵的投票階段，統整15項由人民團體提出、聚焦弱勢對象的社會福利方案，即日起開放投票，凡設籍、居住、就學、就業於新北市年滿16歲的市民，即可上網投票，票數結果將決定提案明年運用社福預算的順序，投票期限至10月31日止，投票還可抽禮卷及精美禮品共500份大獎。

新北市社會局今年度結合五股區公所，推動「社會福利參與式預算」，由人民團體提出五股區的在地社福方案，透過市民投票選出各方案的預算分配和優先順序，經過長期的努力，最終提出15項提案，今（17日）上午舉辦記者會，宣告啟動i-Voting投票。

新北市社會局表示，提案內容豐富、對象多元，針對老人的部分，除了有讓社區長者「健康呷百二」的講座外，還有各式手作及舞蹈課程，讓長者動手又動腦，健康出門不會老；另有計畫主要培訓長者歌唱，並將組織長者成立「愛心歌藝團」，將來要到新北市各區巡迴展演、關懷弱勢。

針對婦女部分，有提案規畫培訓高風險家庭婦女，培養第二專長，建立平台互相聯繫扶持；也有提案邀請新住民婦女與社區居民一起烹飪美食，結合飲食文化介紹，幫助來到異鄉的朋友更能融入臺灣環境；另有提案辦理性平歌舞劇的排練及成果發表，將性平意識深耕於社區中。此外，為促進五股親子及家庭和諧，還有親子野餐音樂會及口語表達訓練課程等多元提案。

社會局表示，凡年滿16歲設籍、居住、就學、就業於新北，都可上「公共政策網路參與平台」投票，即日起開放投票至10月31日止。且網路投票還可參加抽獎，包括禮卷及精美禮品等共500份，民眾也可至五股區公所或市府大樓1樓服務中心，由志工提供投票協助。

(中時 )