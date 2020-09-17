繼台灣中租迪和15日完成新台幣60億元聯貸之後，中租控股旗下越南仲利國際租賃公司17日完成3年期美金6,000萬元（約合新臺幣17.7億元）聯合授信貸款簽約。仲利國際（越南）表示，此聯貸案將充實營運資金，以作為業務發展與擴大規模之用。

中租控股表示，此聯貸案除由永豐商業銀行擔任統籌主辦銀行外，參貸銀行包括臺灣新光商業銀行、中國輸出入銀行、星展銀行（臺灣）、陽信商業銀行、彰化商業銀行與臺灣中小企業銀行，共計7家金融機構踴躍參貸，最終以2倍超額認購完成募集，充分顯示金融機構對仲利國際（越南）營運能力的信心與支持。

仲利國際（越南）於2006年經越南國家銀行核准設立，自2007年起提供中小企業融資租賃業務，2016年成為越南當地最大租賃公司，未來也將持續拓展更多符合客戶需求的新產品與服務。

中租控股表示，仲利國際（越南）除了設立於越南胡志明市的總部之外，為擴大發展業務，另在河內設有分公司，並在海防市、芹苴市、平陽省、峴港市等地設置據點。

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