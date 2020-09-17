外媒引述消息人士報導，字節跳動最大競爭對手、大陸社交軟體快手尋求最早於今年在香港IPO，目標估值500億美元，是2019年同期估值的近2倍。

快手目前的投資者包括騰訊、百度、紅杉資本及DST Global等。針對相關述消息，快手向大陸媒體表示，不予置評。

快手官方資料顯示，自2019年7月至2020年6月，有3億用戶在快手發布作品，30歲以下用戶佔比超70％。除了短片和直播，快手正積極通過直播帶貨發展電商業務，拓展變現手段。

另據界面新聞報導，2019年快手營收為人民幣（下同）500億元左右，其中直播收入接近300億元，遊戲、電商等其他業務收入為幾十億元。

資料顯示，快手是北京快手科技有限公司旗下的產品。快手的前身，叫「GIF快手」，該公司誕生於2011年3月，最初是一款用來製作、分享GIF圖片的手機應用程式。

2012年11月，快手從純粹的工具應用轉型為短片社區，用於用戶記錄和分享生產、生活的平台。

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