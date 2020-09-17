為免夜長夢多，新光人壽17日上午火速舉行臨時董事會，確定由新光金控董事長許澎接任新壽新一任的董事長，而許澎曾是新壽財務長、新光金總經理、副董事長，在新光金服務逾40年，因為脾氣好，總是笑臉迎人，新光金內部亦稱其為「Nice 澎澎」。

新光金內部原本就規劃由許澎接替原新壽董事長吳東進的位置，因此16日新光金就已改派在新壽的法人董事，由許澎出任，本來當天臨時董事會就要推舉許澎成立新壽新任董事長，但因為有董事有其他意見，希望推舉新壽副董李紀珠，會議最終沒有結論。

新壽17日上午火速再召開臨時董事會，確定維持原規劃，由許澎以金控董事長身份兼任新壽董事長，財務精算出身的許澎，在新光金總經理交接典禮上曾表示，未來五年金管會將以高標準要求壽險業，接軌保險會計IFRS17與新清償能力指標（ICS2.0），金融業經營會壓力很大，他期許一定要把新光金經營得好，經營得獲利，能發放股利，才能建立投資人信心，未來才能在市場上籌資，因應新壽可能的增資需求。

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