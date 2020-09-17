阿聯酋航空宣布推出留學生獨家優惠方案，學生旅客皆可享有阿聯酋航空經濟艙9折與商務艙95折的優惠價格、額外10公斤或1件託運行李額度，除讓學生回鄉探望親人，也可恣意探索阿聯酋航空全球85個航點，包含倫敦、巴黎與慕尼黑等26個歐洲城市。

阿聯酋航空指出，不論是往返學校與家鄉，或是利用假期和朋友到各地探險，學生旅客皆可享有阿聯酋航空經濟艙9折與商務艙95折的優惠價格、額外10公斤或1件託運行李額度，以及出發日期7天前享有1次免費更改日期的多項福利，同行家人及旅伴亦可享有相同禮遇。

阿聯酋航空目前提供台灣旅客每周4班（三、四、五、六）往返杜拜的航班服務，公司看中全球每年數百萬的留學生市場，而根據聯合國教科文組織（UNESCO）的數據顯示，年輕學子對於旅行及求學選擇越來越精打細算，更有為數不少的國際學生在學期間與朋友們結伴旅行、或獨自探索世界。

阿聯酋航空表示，公司致力串聯人與各地城市，希望能透過優惠的票價及彈性多元的改票政策，鼓勵學生盡情拓展視野、或更頻繁地返鄉探望家人。有需要的學生旅客可於2020年10月31日前，以促銷碼「STUDENT」預訂12個月內出發的機票，更多詳細資訊可參考官網（www.emirates.com／studentoffer2020）資訊。

(中時 )