台中市大雅區光復路從4米拓寬為6米，完工後竟有3根電線桿矗立路中央，引發民怨，市議員吳顯森怒批台電官僚傲慢，呼籲儘快遷移。對此台電表示，遷移位置遲未定案，也沒有收到相關單位回覆，日前行文國有財產署，才確定建桿位置，最快10天內可完成遷移作業。

大雅區光復路原本是前窄後寬的「漏斗路」，只能容納一輛車通行，無法會車。市議員吳顯森協調水利會同意加蓋灌溉溝渠，由建設局投入100多萬元，將光復路從4米拓寬為6米，長度約38公尺，今年7月初完工開放通行，不過3根電線桿卻原地保留。

台中農田水利會會務委員吳呈賢表示，路寬增加2米，美中不足的是電線桿擋路，施工前邀集管線相關單位協調，中華電信完成遷移，但3根電線桿卻屹立不搖。附近六寶國小校長鮑瑤鋒憂心影響學生通學安全，市議員吳顯森及六寶里長步佔鐘怒批台電帶頭當路霸。

對此台電說明，遷移電線桿必須先取得用地，否則台電無法設計並協調遷移位置，用戶也無電可用。此案去年協調會就達成遷移共識，但電桿遷移位置遲遲未定案，也沒有收到相關單位回覆。

直到7月2日，台電與建設局、相關顧問工程等單位會勘，確認遷移桿位後，台電即行文國有財產署，至9月9日收到國有財產署回文同意台電建桿，才確定建桿位置，目前正進行工程設計，最快10天內可完成電桿遷移作業。

(中時 )