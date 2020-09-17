國民黨北市議會黨團17日人手一隻豬玩偶及巨型豬玩偶，高喊「捍衛食安、拒絕萊豬」，並逼台北市長柯文哲簽下「全力拒絕零檢出進萊豬進入北市」。（張穎齊攝）

蔡政府將開放萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉進口台灣，引起撻伐，台北市長柯文哲17日赴議會進行施政報告前，國民黨團人手一隻豬玩偶及巨型豬玩偶，高喊「捍衛食安、拒絕萊豬」，並逼柯簽下「全力拒絕零檢出進萊豬進入北市」，但柯卻動筆改為「全力支持零檢出美豬進入北市」，不過堅持未簽，不敢對此議題表達立場。

國民黨北市議員王欣儀痛批，對於瘦肉精食安問題，影響學童營養午餐及市民的健康，但柯先前在書面報告上竟隻字未提，最終的報告才勉強提到「本月14日函詢中央」，並強調北市的自治條例有效力位階的問題，柯只敢說「應回歸科學分析判斷」。

「配合中央打假球嗎！」王欣儀說，柯應說清楚講明白，北市到底要不要容許瘦肉精進來，至今有任何數據證明吃多少年的瘦肉精，絕對對人體無害嗎？高達160幾個國家仍不開放進口，更沒有科學證明瘦肉精安全無虞，要求柯成立信託專戶，有民眾因食用瘦肉精有健康問題，就拿信託基金賠給市民，「中央這樣喪權辱國，犧牲民眾健康換取的代價值得嗎？」

國民黨北市議會黨團總召陳重文則拿出承諾書，寫上「一、全力拒絕零檢出進萊豬進入北市；二、全力嚴格把關食材溯源及維護市民健康；三、全力做好源頭管理預防性風險管控；四、全力支持北市食品安全自治條例規範」，並批評蔡政府強度關山開放美豬，讓國人健康受影響，柯應簽下承諾書，全面拒絕萊豬，並全力支持食安。

隨後，陳重文將承諾書交給柯，柯在國民黨議員及新黨議員侯漢廷的包圍下，對二、三、四項動筆打勾，但第一項則改成「全力支持零檢出美豬進入北市」，卻也沒打勾簽名。陳重文事後向記者說明，因萊豬零檢出違反中央法令，柯做不到、也沒辦法做，所以就沒辦法簽，但仍希望柯表明態度及立場。

(中時 )