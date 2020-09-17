受雙邊貿易緊張局勢影響，今年上半年美中兩國之間投資額跌至9年新低。在當前環境下，料將有更多中國企業面臨剝離美國業務的壓力。

根據美國顧問公司Rhodium Group出具的報告，今年1至6月，包括企業直接投資與創投金流在內，美中兩國之間的投資額較去年同期下滑16.2%，為109億美元。新冠肺炎疫情亦是雙邊投資額縮水的主要原因。這數字遠遠低於2016年、2017年同期的將近400億美元規模。

美國川普政府以中國科技公司構成國家安全風險為由，已經大舉祭出更多阻礙中國公司的行動，包括將華為技術列入貿易黑名單，以及下令抖音母公司字節跳動剝離這個熱門的短片分享app。字節跳動現在正尋求美國政府批准讓甲骨文入股抖音並提供技術支援、而非完全出售抖音的協議，盼藉此守住對抖音美國業務的所有權。

報告中指出，在對美中科技融合的不滿持續升高之際，包括在美國營運的中國企業，以及在中國經營業務的美國企業在內，許多其他公司可能被迫剝離業務。此外，美國對待字節跳動的方式，以及脫離美中科技融合的大轉變，可能引來讓美國科技公司更難以在中國營運的政策。

報告並指出，上半年美國企業在中國的投資額暴跌31%，為41億美元，然而同一期間中國企業在美國的投資額成長38%，達到47億美元，主要因為騰訊音樂以34億美元收購環球音樂集團10%股權。

(時報資訊)