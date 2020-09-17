「鶯歌孩子陶花園—陶瓷彩繪教育成果展」在3樓市民陶藝平台可愛登場！以「花園」為主題，帶領民眾漫遊鶯歌孩子的夢想樂園，透過他們使用不同釉色、題材製作的陶瓷彩繪，對我們訴說童真的夢及對家鄉的愛。

因著成長環境的關係，「創作」對於鶯歌孩子來說，彷彿是與生俱來的天賦/新北文化局提供

發展歷史悠久的鶯歌，一直以來都有「台灣陶都」之稱，也逐漸從日用陶瓷的加工、製造，成功轉型、走向精緻化的階段，而鶯歌陶瓷博物館開館以來， 就以傳承陶瓷藝術文化為使命，因此，108年與鶯歌國小、建國國小等在地小學共同策畫「藝文敎育扎根」計劃，期望幫助鶯歌陶藝扎根、傳承，並發展出新世代特有的樣貌，更希望孩子們多元發展及激發創意，結合家鄉鶯歌的特色，找出屬於自己的定位，藉由陶瓷彩繪描繪出未來的人生藍圖。

「鶯歌孩子陶花園—陶瓷彩繪教育成果展」在3樓市民陶藝平台可愛登場！/新北文化局提供

這次的教育成果展總計展出104件作品，展區中的〈鳥兒搖滾曲—彩釉〉可看見使用豐富的彩釉，配色可愛又不失內斂，感受到鶯歌孩子對於色彩的敏銳度；〈青花圓舞曲—青花〉、〈紅花的戀曲—赤繪〉則是傳統與創新兩個不同世代的碰撞，純真的語彙與童趣的筆觸，呈現了青花與赤繪的嶄新面貌。透過孩童的創作，他們的話語與夢想總是那樣純真、可愛，也因著成長環境的關係，「創作」彷彿是與生俱來的天賦，擁有滿滿的藝術因子及渾然天成的美感，這些都是家鄉鶯歌給予他們最棒的禮物。

新北市立鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈表示，目前的展覽除了有《鶯歌孩子陶花園—陶瓷彩繪教育成果展》之外，同時間在3樓特展室也有展出《亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展》，呈現的是彩繪陶瓷的豐富樣貌，全都具有可看性。兩檔展覽時間皆展至10月11日止，歡迎大家把握機會來一睹彩繪陶瓷的風采！

(中時新聞網)