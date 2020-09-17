在新北市新店區經營蔬果行的傳姓菜販，因沒有辦理稅籍登記滯納2000至2006年度的營業稅及罰鍰等相關案件總共1億3900餘萬元不繳，還有處分、隱匿財產的情形，法務部行政執行署台北分署聲請法院管收，17日獲裁准管收傅某。

傳姓菜販是經營中盤蔬果買賣，不過，傅沒有申請稅籍登記就大做生意，甚至他經營的蔬果行也是在2006年6月才向新北市政府申請核准設立，並在一星期後就辦理歇業；傅姓菜販因滯納2000至2006年度的營業稅及罰鍰等相關案件總共1億3900餘萬元不繳，被北區國稅局新店稽徵所移送台北分署執行，傅到案後表示沒錢，拒絕繳錢。

不過，台北分署卻發現，傅從2000年起，就以匯票、旅行支票等方式，陸續匯出美金230萬餘元到國外，並有疑似利用人頭收款，再將款項匯回他哥哥國內帳戶作為他日常生活開支，規避財產被執行的情形。

台北分署2018年1月向台北地方法院聲請管收卻遭駁回，台北分署鍥而不捨的提起抗告與再抗告，歷經4次攻防，終於在高院第4次審酌後，自為裁定准許管收。

台北分署17日派員到傅姓菜販新店家中執行順利拘提到案，因傅當場無法提出清償方案，所以當天解送管收所執行管收。

(中時 )