烘焙職人許燕斌（右）無私傳授少年烘焙技巧，也藉機教導做人道理。。（許家寧攝）

少年培力園主任莊宛蒨（左2）將首盒「貓焙你飛」蛋黃酥送給社會局長張錦麗（左4）、副局長許秀能（左3）品嚐，感謝市府鼓勵少年。。（許家寧攝）

秋節將近，新北市少年培力園，多來自父母離異，缺乏家庭關懷孩子，曾獲世界金廚冠軍的烘焙職人許燕斌，花費近半年帶領孩子做麵包，無私傳授烘焙技巧，烤出香噴噴的蛋黃酥，15歲就休學的他，以過來人鼓勵少年永不放棄，迎向自己的夢想。

不愛讀書，海山高工一年級就休學的許燕斌，「看到這群孩子，彷彿像看到過去的自己」，每周末他親自帶領7名少年學習烤麵包，指導多種中式糕點，從油皮、油酥及包餡手法到烘焙，完全不藏私，希望讓孩子們熟悉各項技巧。

夢想成為麵包師，平時在餐廳打工、端盤子的小瑩，每天到烘焙教室不斷練習，深怕忘記手感；許燕斌也藉機告訴孩子「烘焙是一門藝術，但職人態度更是一種生活的養成！」希望少年不僅學到烘焙，更學到一步一腳印、堅持不放棄的做人道理。

趕在中秋節前，培力園推出「貓焙你飛」中秋禮盒，孩子們努力製作蛋黃酥和檸檬餅，少年阿賓看著月餅從烤箱端出來的那一剎那，大家都充滿了感動和成就感，社會局長張錦麗品嚐到孩子的成果猛誇好吃！一盒399元非常超值划算。

培力園主任莊宛蒨說，這些孩子有經濟弱勢的單親、受虐家庭，也有喜歡跑陣頭，不喜愛讀書或對未來感到迷茫，透過全方位才藝與職業培力課程，盼協助青少年培養自信，學習一技之長，也希望社會多多給予這群自力少年滿滿的鼓勵。

(中時 )