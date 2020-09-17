美國阿拉斯加州（Alaska）安克拉治（Anchorage）一名牙醫為了領取補助，罔顧患者性命濫用麻醉，甚至在未取得同意下偷替患者拔牙，醫生日前被判處12年有期徒刑，值得注意的是，該名醫生還被拍到邊溜滑板邊替患者拔牙。
綜合美國《安克拉治每日新聞》（Anchorage Daily News）、《紐約郵報》（New York Post）報導，當地牙醫羅克哈特（Seth Lookhart）今年1月被控醫療補助詐欺、挪用公款、危害他人安全、非法進行牙醫行為等46項罪名，安克拉治高等法院14日判處他12年有期徒刑。
羅克哈特的各項不法行為於2017年陸續曝光，前員工表示，羅克哈特為了提高利潤，會對沒有必要的患者注射靜脈麻醉（IV sedation），光是2016年，診所因為不必要的靜脈麻醉就開出200萬美元的帳單。
靜脈麻醉屬於全身麻醉，相較於台灣牙醫通常使用局部麻醉，靜脈麻醉在美國牙醫手術中相當盛行，患者從靜脈注射麻醉藥後會進入淺層睡眠，不過仍然能自主呼吸。
靜脈全身麻醉其實相當昂貴，不過患者如有保險，該筆費用多數將由保險公司埋單。報導指出，領取美國醫療補助（Medicaid）的患者並不需要支付靜脈麻醉的費用，牙醫如果使用靜脈麻醉，將能比使用氧化亞氮（Nitrous oxide）等其他麻醉方式開出更高價的帳單，因此案件中，有醫療補助的患者通常會被麻醉更長的時間，診所也能收取更多費用。
除了濫用麻醉，一名患者也指控，羅克哈特在他被麻醉後，未獲得同意下偷偷拔除他的4顆牙齒。
此外，羅克哈特也被控邊溜滑板邊替患者拔牙。一部外流的影片顯示，2016年7月，羅克哈特腳踩電動滑板車，為一名昏迷不醒的女性患者拔牙，治療結束後，他踩著滑板車溜出診間，雙手還興奮地往上舉。報導指出羅克哈特自行將這部影片傳給8名友人，還笑稱自己開發了「新的醫療標準」。
針對羅克哈特對數名患者多次注射長時間的麻醉藥，安克拉治高等法院法官沃福頓（Michael Wolverton）加重語氣表示，「在一遍又一遍重新檢視這些情況之後，我發自內心地覺得－你可幾乎害死了一些人。」
羅克哈特的牙醫執照已經在2017年被吊銷，不過法官仍判處他出獄之後的10年緩刑期間不得行醫。
(中時新聞網)
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