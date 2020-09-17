美國阿拉斯加州（Alaska）安克拉治（Anchorage）一名牙醫為了領取補助，罔顧患者性命濫用麻醉，甚至在未取得同意下偷替患者拔牙，醫生日前被判處12年有期徒刑，值得注意的是，該名醫生還被拍到邊溜滑板邊替患者拔牙。

美國阿拉斯加州安克拉治牙醫羅克哈特被拍到邊溜電動滑板邊替患者拔牙，引發爭議。

美國阿拉斯加州安克拉治牙醫羅克哈特被拍到邊溜電動滑板邊替患者拔牙，引發爭議。

綜合美國《安克拉治每日新聞》（Anchorage Daily News）、《紐約郵報》（New York Post）報導，當地牙醫羅克哈特（Seth Lookhart）今年1月被控醫療補助詐欺、挪用公款、危害他人安全、非法進行牙醫行為等46項罪名，安克拉治高等法院14日判處他12年有期徒刑。

羅克哈特的各項不法行為於2017年陸續曝光，前員工表示，羅克哈特為了提高利潤，會對沒有必要的患者注射靜脈麻醉（IV sedation），光是2016年，診所因為不必要的靜脈麻醉就開出200萬美元的帳單。

靜脈麻醉屬於全身麻醉，相較於台灣牙醫通常使用局部麻醉，靜脈麻醉在美國牙醫手術中相當盛行，患者從靜脈注射麻醉藥後會進入淺層睡眠，不過仍然能自主呼吸。

靜脈全身麻醉其實相當昂貴，不過患者如有保險，該筆費用多數將由保險公司埋單。報導指出，領取美國醫療補助（Medicaid）的患者並不需要支付靜脈麻醉的費用，牙醫如果使用靜脈麻醉，將能比使用氧化亞氮（Nitrous oxide）等其他麻醉方式開出更高價的帳單，因此案件中，有醫療補助的患者通常會被麻醉更長的時間，診所也能收取更多費用。

除了濫用麻醉，一名患者也指控，羅克哈特在他被麻醉後，未獲得同意下偷偷拔除他的4顆牙齒。

此外，羅克哈特也被控邊溜滑板邊替患者拔牙。一部外流的影片顯示，2016年7月，羅克哈特腳踩電動滑板車，為一名昏迷不醒的女性患者拔牙，治療結束後，他踩著滑板車溜出診間，雙手還興奮地往上舉。報導指出羅克哈特自行將這部影片傳給8名友人，還笑稱自己開發了「新的醫療標準」。

針對羅克哈特對數名患者多次注射長時間的麻醉藥，安克拉治高等法院法官沃福頓（Michael Wolverton）加重語氣表示，「在一遍又一遍重新檢視這些情況之後，我發自內心地覺得－你可幾乎害死了一些人。」

羅克哈特的牙醫執照已經在2017年被吊銷，不過法官仍判處他出獄之後的10年緩刑期間不得行醫。

(中時新聞網)