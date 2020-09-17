投資臺灣事務所17日通過臺商耐特科技近3億元擴大投資，目前「投資臺灣三大方案」已吸引651家企業約1兆1,095億元投資，可創造92,871個本國就業機會，包括201家臺商返臺投資約7,868億元，帶來6萬5,106個就業機會。後續尚有54家企業排隊待審。

耐特科技材料為臺灣尼龍複合材料領導品牌，系列產品是各產業製造零配件、半成品或終端成品不可缺的關鍵原料，應用領域多元，遍及電子電機、汽機車、醫療用品、導熱材料、運動休閒、高性能辦公(椅)傢俱等領域，客戶囊括全球業界翹楚，包括自行車零配件大廠Shimano、全球單車變速器龍頭SRAM、鴻海、美國第3大有線電視商Charter、美國五金大廠L&P、印度最大汽車集團TATA等，在產業升級及供應鏈扮演重要角色。目前有彰化、上海兩處製造基地，由於北美諸多訂單客戶在中國大陸設廠，受貿易戰影響甚鉅。

為降低衝擊，因應供應鏈要求改由臺灣供應原料，耐特投入近3億元加大臺灣投資力度，並招募10餘位本國人才。將在彰化建廠成立智慧製造中心與技術服務中心，針對5G及新能源產業材料需求增溫的龐大商機，擴增高階產能提前佈局。同時持續開發高階機能材料，提升各項產品使用廢棄物再製粒（回收料）比例，為環境永續善盡企業責任。透過此次投資建廠，期許成為各產業國家隊供應鏈不可或缺的關鍵能量。

(工商 )