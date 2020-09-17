彰化地院法官審理後，依恐嚇危害安全罪、妨害秘密罪之散布猥褻影像罪等，判處許姓男子應執行7個月有期徒刑（資料照，謝瓊雲攝）

渣男偷吃已婚人妻，竟還散布鹹濕影像逼復合。彰化縣37歲許姓男子與已婚魏姓女同事發生不倫，去年小三欲提分手，他心有不甘，多次威脅逼求小三離婚、跟他復合，竟將女子自慰影片轉傳給魏女親友，彰化地院審理後依妨害秘密等罪判許男應執行有期徒刑7個月，可易科罰金。

根據判決書，許姓男子與魏姓女子各有婚姻關係，卻因為同公司同事，互生情愫、成為情侶，前年6月起多次相約出遊並至摩鐵發生關係；去年女方打算分手結束外遇關係，許男卻不肯同意。

去年6月起，許男為阻止魏女參加9月28日舉辦的公司員工旅遊、同時逼她與丈夫離婚，竟多次威脅恫嚇魏女「我要將你之前傳給我的自慰影片檔，傳給妳家親友、外勞和公司同事！」還自影片中擷取多張照片傳給魏女，讓她心生畏懼。

由於魏女多次拒絕許男要求，去年9月27日深夜至員工旅遊當天一早，許男憤而將影片透過通訊軟體，陸續傳給其丈夫黃男，與游姓、陳姓和林姓等同事，此卑劣行徑讓魏女自覺名譽受損，氣憤報警提告。

法官審酌，許男恐嚇魏女、且散布其私密影像檔給其配偶同事，造成告訴人精神損害甚鉅，審酌許男坦承犯行，高職畢業後做鐵工，月收入約3萬元台幣，與妻子育有2男，住在父親名下房屋等情事，依《刑法》恐嚇危害安全罪、散布猥褻影像罪等各處3月、5月有期徒刑，合併應執行7個月。可易科罰金，全案仍可上訴。

(中時 )