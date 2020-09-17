「小鬼」黃鴻升昨天（16日）被發現猝死北投住家中，享年36歲，初戀女友楊丞琳得知消息後情緒崩潰，並在社群網站PO文回應外界關心，晚上更在限時動態PO文：「不睡我就夢不到你了」，讓許多網友為之鼻酸。

楊丞琳聞小鬼死訊後，先是PO文：「謝謝大家對我的關心，我不會假裝我很好，我沒事，因為不可能好，不可能沒事。」一席話讓人心疼，接著晚上PO出高中同學聚會照片，並表示：「永遠為你留一個位置，好在我們幾個高中同學互相陪伴，不然要怎麼熬」，接著PO出小鬼兩年前擔任她演唱會嘉賓，兩人在台上緊緊擁抱的影片，接著表示：「還好我們有給彼此一個深深的擁抱」，而她也強調與小鬼「不是只出現在彼此青春，而是一直出現在彼此各個階段，包含未來也是」。

楊丞琳 IG追悼小鬼。(圖／rainie77 IG)

楊丞琳 IG追悼小鬼。(圖／rainie77 IG)

如今小鬼驟逝，讓楊丞琳依舊難以接受此噩耗，心情大受打擊的她難以入眠，更感嘆：「但是不睡，我就夢不到你了」，稍早更貼出她與小鬼高中時的大頭貼照，只見兩人對著鏡頭做出鬼臉搞笑，舊時回憶再度湧上心頭，也讓她直呼：「那時候好流行，我們好青春，完全不覺得是21年前的事」。

楊丞琳 IG追悼小鬼。(圖／rainie77 IG)

楊丞琳 IG追悼小鬼。(圖／rainie77 IG)

楊丞琳 IG追悼小鬼。(圖／rainie77 IG)

此外好友KID今早在臉書上傳一支影片，就是之前答應幫小鬼製作《我不是空笑夢》的MV，可說是完全戳中觀眾淚點，對此楊丞琳表示：「我知道柏昇一定是一邊哭一邊笑做完這支影片，這個禮物也送給所有愛他的人，謝謝柏昇」。

(中時新聞網)