藝人「小鬼」黃鴻升昨（16日）驚傳猝逝，享年36歲，消息傳出令許多人無法相信，一個原本活蹦亂跳、正值壯年的陽光男，怎會突然離世。對此，鳥卦師王馨怡從小鬼的八字來看，直指他的命格遇上農曆7月就是得特別小心，而今年的鬼月又特別兇，所以才躲不過這個劫數。

黃鴻升的父親昨上午前往兒子北投豪宅，見他趴在主臥室的木質地板上，口、鼻出血，想要叫醒兒子，卻赫然發現他已四肢僵硬、沒任何氣息。警方初步了解，現場並無打鬥痕跡，未發現任何藥物、酒瓶，且浴室已放好洗澡水，不排除為跌倒撞到頭或心肌梗塞，檢察官將在明（18）日下午2點半在板橋殯儀館解剖釐清死因。

黃鴻升正當壯年，又常年主持外景遊戲節目，一向給外界健康陽光形象，而他在2012年做例行健康檢查時，查出家族有腎臟病遺傳病史，因此相當注意健康狀況，突然離世讓人感到錯愕與遺憾。

據三立新聞報導，鳥卦師王馨怡分析小鬼的八字，直指他的命格本身遇上農曆7月都得特別小心，因為「鬼會比他旺」；而他命格本身屬土，八字卻又缺土，偏偏他的命格中水又佔了50%，五行中「土剋水」，水雖可幫助，卻也是致命傷；此外，今年的鬼月又特別兇，才讓他逃不過這個劫。

(中時新聞網)