投資銀行高盛亞太宏觀研究聯席主管慕天輝(Timothy Moe)今日表示，預計在岸美元兌人民幣匯率1年內會由目前6.7檔位升至6.5。他說：「我們最近堅定了這種預期，這也是本行最有力的看法之一。」

午盤在岸美元兌人民幣匯率是6.7767，離岸匯率則是6.7764。慕天輝認為美元處在結構性走弱期，美國本土經濟成長態勢也已經出現逆轉。而人民幣強勢當然也有助於股匯雙漲，他說：「歷史證據非常清楚指出，貨幣走強通常可以支持股市。」

貨幣升值會降低出口競爭力，因此投資重點匯改往國內部門傾斜。慕天輝說：「數位經濟的崛起、新的基礎建設、商品和服務消費的數位化可能是新的重點，有著真正有趣的故事。對於正在發展的這些板塊，人民幣轉強只是一段額外的順風。」

大陸分析師認為，率先開始復工和對疫情管控有效率，使得大陸經濟基本面支撐起人民幣走揚，但關鍵點依然是美元指數自3月起一路下行。5月底美元兌人民幣還在7.17，目前市場已經在考慮6.7關口；此外，人民幣相對其他主要貨幣市場如歐元、英鎊、日圓也在升值。

(中時新聞網)