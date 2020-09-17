國際經濟研究機構榮鼎諮詢（Rhodium Group）發表最新研究報告顯示，因中美雙邊關係緊張，加上新冠肺炎疫情影響，雙方之間的投資，在2020上半年投資創9年新低，並可能導致更多中國企業承受剝離美國業務的壓力。

報告指出，2020年1月～6月，兩國之間的投資包括公司的直接投資和風險資本的流入為109億美元，年減16.2％。

期內，美企在中國投資年減31％至41億美元，中資企業在美投資年增38％至47億美元，主要由騰訊音樂牽頭的財團收購環球音樂少數股權。

報告認為，由於目前美國對中國技術的不安感上升，其他許多公司，不管是在美國有業務的中國公司，還是在中國有業務的美國公司，都有可能被迫進行拆分。

該行補充稱，美國對待中國企業字節跳動的做法，以及整體上不再傾向中美技術整合，可能導致一系列政策出台，致使美國科技公司在中國從事業務變得更加困難。

(工商 )