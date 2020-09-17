台灣玉山科技協會與KPMG安侯建業聯合會計師事務所17日舉辦「2020玉山安侯論壇：翻轉數位經濟格局—產業生態圈的創新思維與佈局」，KPMG指出，台灣AI與5G有望幫助企業拓展市場疆域。

KPMG安侯建業主席于紀隆致詞時表示，根據2020全球CEO前瞻大調查報告，企業CEO在疫情期間大量投資數位科技，約80％企業領導者觀察到在疫情影響下企業的數位轉型正日益加速。

于紀隆認為，今年台灣AI與5G發展日趨成熟，兩大技術合體也讓企業在提供智能化服務方面顯得更加急迫，企業未來在充滿挑戰的市場可運用數位化策略拓展市場範圍，而生態圈的串流與經營將是企業成功的關鍵。

今年，因應伴隨數位化所帶來的效應與改變，KPMG安侯建業成立Digital Village數位創新服務，同時也結合科技巨擘Google、微軟以及台灣人工智慧學校等進行數位平台開發及專案合作、並推動內部員工體驗優化、提升員工數位技能等。

KPMG安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏說明，「以人為本」的核心價值是企業最需重視的，打造虛實整合、有溫度的數位化服務才是智慧世代雙贏的策略。

賴偉晏認為，企業在轉型過程中常遇到許多挑戰，例如欠缺完整數位策略規劃藍圖、對客戶的理解有限、內部流程的欠缺彈性、缺乏跨領域的思考學習與專業人才、企業僅為了AI而進行AI，卻沒有思考實際需求等。

不過疫情帶來的不只是負面衝擊，仍有正面效益，根據經濟部統計，疫情帶動宅經濟發展，今年網路銷售繼續大幅成長，維持2018年以來的雙位數成長趨勢，且網路銷售占零售銷售的比重逐漸攀升，由2017年的6.2％上升至今年上半年的8.8％。

創業家兄弟董事長郭書齊表示，現在AI的技術發展成本比起過去已相對降低許多，當企業資料量多且雜亂，無法有效用人去獲得Insight時，則非常適合AI應用，使用AI技術除了可以打造人工智慧推薦系統，AI的機制也可以深入探測消費者的情緒反應，企業應運用資訊力預測出未來市場的走向。

(工商 )