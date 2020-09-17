（即時新聞）演員劉韋辰入圍第55屆電視金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」記者會（陳俊吉攝）

年僅22歲的新人演員劉韋辰，以BL劇「HIStory3《那一天》」入圍金鐘獎最佳新人獎，17日舉辦媒體茶敘，包括主演宋偉恩、黃雋智、張瀚元等一同合體，送上紅內褲集氣。過去宋偉恩曾入圍過金鐘新人，最後敗給盧廣仲，他和劉韋辰分享心情，「入圍之後，好好享受這個月，會像在做一場夢，不管有沒有得獎，那場夢會醒過來」，看似入圍金鐘被貼標籤，有好的幫助、但也別過度壓力，「不管未來會不會遇到更大狀況，就咬著牙去做，維持自己最好的狀態」，但希望劉韋辰能順利得獎。

入圍名單公佈當下，劉韋辰當時正在公司錄影，經紀人突然開門拋一句「欸，新人啦」又帥氣關門跑走，接二連三收到許多恭賀訊息，而宋偉恩、黃雋智、張瀚元3人也致電恭喜。劉韋辰透露，《那一天》是第一部戲劇作品，正值剛畢業的年紀，家人對於他入行也會有所擔憂，這回入圍「在這節骨眼，對我是滿大動力」。

劉韋辰（左2）入圍金鐘新人獎，宋偉恩（右起）、黃雋智、張瀚元17日合體送上紅內褲幫集氣。（陳俊吉攝）

劉韋辰透露，在拍攝《那一天》時，爸爸曾對他烙話「要演，就好好演」，他父親的話謹記在心，入圍金鐘後，父親更卯起來幫他分析對手，像是《誰是被害者》的李沐等人。劉韋辰爆料爸爸私下愛看黑幫片電影，甚至表演慾超強，「他叫不出片名時，就直接演一段」，虧爸爸「他很想演戲，有機會發我爸去試鏡」。宋偉恩則說，在公佈名單前一天，就有預感劉韋辰會入圍，他笑說「劉韋辰有種初生之犢不畏虎的感覺，尤其剛接第一檔長片，對新演員很困難，就想他可能有高人指點」，劉韋辰笑說「就是我爸」。

HIStory3《那一天》播出後在各國累積許多粉絲，原訂今年初赴韓國宣傳，但因疫情喊卡，LINE TV執行長陳立人、 LINE全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭也現身送祝福，演員們趁機喊話盼能再拍HIStory3《那一天》第二季，陳立人說，看到演員因戲受關注很開心，也不排除將CP組合IP化，目前HIStory4正在籌備中，接下來LINE TV會維持每年5部戲劇、節目作品，也會推實境、選秀節目。

LINE TV執行長陳立人（左2）、全球資深副總裁姜玄玭（右3）現身祝福劉韋辰（左3）入圍金鐘。（陳俊吉攝）

黃鴻升（小鬼）昨日意外過世，宋偉恩提到，從學生時期就會聽小鬼的歌，今年和吳映潔（鬼鬼）上蝦皮直播宣傳舞台劇《莎姆雷特》，是第一次和小鬼見面，雖然僅一面之緣，「但鬼哥非常照顧人，拍照時我本來想站旁邊，但鬼哥還把我拉到中間，跟我說『來賓要在中間』」，深感到前輩的溫暖。

(中時 )