Xperia系列再添生力軍，Sony今日舉辦全球線上發表會，推出旗下第二款5G手機「Xperia 5 II」，以Sony經典的工藝設計風格打造合手的外型，帶來旗艦等級效能表現，將為台灣消費者帶來5G手機的新選擇。

Sony Mobile 總裁岸田光哉（Mitsuya Kishida）表示，「Sony延續創新科技與技術研發的傳承，產品橫跨音樂、電影、遊戲等全方位娛樂領域，Xperia智慧手機在此獨特背景下，結合各項Sony領先科技，滿懷熱情、挑戰極限。」

Xperia 5 II延續Xperia 1 II的技術與規格，擁有來自Sony的Alpha相機科技，運用即時眼部追蹤對焦功能，不論是快速移動的人或動物，隨手拍都清晰，即使遮住一隻眼睛，即時眼部追蹤對焦功能也能捕捉臉部生動表情。連續高速自動對焦功能則能以每秒60次自動對焦暨自動曝光AF / AE追蹤計算，達到每秒20張高速連拍。

Xperia 5 II的三鏡頭相機搭載16mm / 24mm / 70mm大三元焦段，兼具捕捉美麗風景和人像，以及拉近與遠方物件距離的拍攝能力。Xperia 5 II經ZEISS蔡司光學技術專門調校，採用著名的「蔡司T coating增透及抗反射塗層鍍膜」，能夠有效減少反射，讓色彩重現及對比效果更優秀。在低光環境下，透過1/1.7吋的大尺寸感光元件以及Bionz X for Mobile技術，能夠拍出精彩畫面，並可抑制影像噪點效果。

Xperia 5 II和Xperia 1 II同樣具備Photography Pro功能，與專業攝影師共同開發，打造出和Alpha單眼相機如出一徹的各式設定功能，包括ISO、快門速度、EV 值等都能彈性調整，與此同時，更支援RAW檔拍攝。

不僅如此，Xperia 5 II也擁有來自Sony電影級專業攝影功能Cinematography Pro功能power by CineAlta ，更是全球首款支援4K HDR 120fps慢動作影片錄影的智慧手機，能拍出更富戲劇性的慢動作影像，讓畫面敘事更加動人；設定為24fps 錄影時，最高能以五倍慢動作播放。影像拍攝可選擇21:9 畫面比例，以及24/25/30/60fps等不同速度錄製，增添影像表達張力。內建八種色彩風格濾鏡，可依需求輕鬆改變畫面色調，展現更豐富的影像風格。再加上Sony獨特的智慧風切聲過濾技術，藉助音源分離技術，可降低風切聲及噪音干擾，讓音效錄製更加清晰。

Sony Mobile推出全新5G旗艦手機Xperia 5 II，以精巧合手的外型帶來旗艦等級效能表現。（Sony提供／黃慧雯台北傳真）

Xperia 5 II所有遊戲功能皆與專業電競選手合作開發，創造高品質遊戲體驗。沉浸式21:9寬螢幕引領玩家更深入遊戲畫面，搭配「遊戲增強器」、極速效能表現、120Hz螢幕更新率、以及240Hz觸控掃描頻率，Xperia 5 II讓玩家在遊戲場上更有優勢。21:9螢幕比例呈現更寬廣的視覺享受，擴大遊戲戰場的視野範圍，讓玩家能夠提早察覺對手動態。120Hz螢幕更新率不但能讓遊戲操作不受限制，快速移動的物體和畫面也更加清晰明確，讓手遊競賽反應更快。Xperia 5 II透過240Hz動態模糊減少功能可達到每秒更新畫面240次，讓動態螢幕畫面更加清晰，觸控反應亦提升35%效果，在玩家操作遊戲的每一步，能夠精準反應。

遊戲增強器涵蓋豐富的功能和設定選項，提升手遊玩家的娛樂體驗，並在遊戲戰場上攻克更多關卡，遊戲進行中也能使用螢幕截圖、錄音或錄影，盡情分享優秀戰果；此外，更以「H.S. 電源控制」幫助延長遊玩時間，避免機身過熱，使手遊體驗更無所拘束。

遊戲體驗還能更加進階，以Xperia 5 II連結PlayStation 4 DUALSHOCK 4手把，享受更豐富的Android遊戲體驗。Xperia 5 II加上Qualcomm Snapdragon Elite Gaming，能讓用戶更盡情享受遊戲體驗。

Xperia 5 II採用6.1吋21:9 CinemaWide FHD+ HDR OLED螢幕一體成型設計，讓電影級寬螢幕視覺體驗盡收掌中，搭配5G高速網路，使影片內容下載和串流更加迅速。可選擇結合好萊塢後期普遍使用的Sony專業顯示「導演模式」(powered by CineAlta)，觀影色彩更加精緻準確，使內容更加栩栩如生。或是選擇「標準模式」源自於BRAVIA電視技術的X1 for mobile影像處理技術，帶來BRAVIA HDR remaster精準強化技術，為所有播放及串流的影像內容提升對比、色彩和清晰度，同時，Xperia 5 II具備的120Hz螢幕更新率，也讓畫面滑動和網路瀏覽更加順暢。

透過與Sony Pictures Entertainment合作調校，在觀賞電影時帶來Dolby Atmos多層次環繞音效，傳達更真實的聽覺體驗，無論使用前置立體聲喇叭、無線耳機或3.5mm插孔連結Xperia 5 II，都能聆聽到高音質音樂，耳機孔亦提供更清楚的左右音源分離，使雜訊降至20分貝，較USB-C耳機連線減少九成以上。

不論音樂檔案壓縮格式，Xperia 5 II都能傳達最多細節，不僅具備Hi-Res高解析音樂，支援LADC可以無線聆聽高解析音樂，Xperia 5 II還擁有DSEE Ultimate數位音質還原技術，運用AI自動優化影音串流服務及數位音檔音質，也自動即時改善音訊頻率和動態範圍，讓音樂達到最高規格。

Xperia 5 II寬度僅68mm、厚度僅8mm，適合單手輕鬆掌握，邊角設計較前代機種更加圓滑，具備旗艦級IP65/68防水防塵等級，前後均採用康寧第六代大猩猩玻璃鏡面，兼顧強度與美型。搭載4,000mAh大容量電池， 仰賴Sony的電池技術，即便使用Xperia 5 II電池兩年依然能維持強健。內建採用高通Snapdragon 865 5G行動平台和Snapdragon X55 5G 數據技術及射頻系統，搭配較前代機種提升25%的CPU和GPU表現，提供遊戲、拍攝、多工或上網高速體驗。

Xperia 5 II可立式時尚保護殼XQZ-CBAD，為收看影音內容或使用手把進行遊戲時，提供舒適的視角，保護殼背面配置可立支架，並保有薄型舒適手感。可立式時尚保護殼提供與Xperia 5 II相襯的黑、藍、粉三色可選購。Xperia 5 II共有黑、灰、藍、粉四色選擇，搭載AndroidTM 10作業系統，預計於2020年10月在台上市。

(科技)