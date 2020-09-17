房地產信心指數創下新高，美國聯準會如預期暗示至少到2023年都不會升息，但同時也警告經濟依舊面臨風險，且市場投資人認為聯準會態度不夠鴿派，科技類股領軍拉回，標普500、那指、費城半翻黑收跌，周三美股四大指數僅道瓊指數撐紅，周四亞股大多走疲。台股同樣風雲變色，開低56.61點報12920.15點，早盤一度臨近平盤城門，卻引殺聲隆隆，無視外資喊價至600元利多的台積電除息行情失靈，電金難掩頹勢，盤中大盤重跌百點，12900告失，最低來到12851.52點，尾盤有買單敲進台積、聯發科等，跌勢稍有收斂，終場收盤下跌104.02點或0.8%，成交金額1872.9億元。

呈現成也台積電、敗也台積電的台股窘境，萬三難追，順便失手滑12900關卡，半導體、食品股成為空方狙擊目標。今日外資(不含外資自營商)賣超98.7054億元，投信賣超9.2005億元，自營商賣超33.5747億元，三大法人賣超141.48億元。外資止步連5日買超，9月仍共計買超46.71億元。

台股周四有台積電(2330)、精元(2387)、金橋(6133)、振樺電(8114)、富鼎(8261)等5檔除息，大盤總計會蒸發21.7點，台積電就佔21.5點。成功邁向填息路的有打入蘋果光的精元、搶疫後新常態商機的振樺電、MOSFET題材的富鼎。權值王台積電109年度第1季現金股利除息2.5元，首日除息早盤股價受ADR回落，除息行情失靈，罕見呈現貼息走勢，一度滑落至446.5元，終場收跌1.54%至448.5元，市值縮水2463.38億元，降至11兆6297.84億元。不過台積挾著技術領先之優勢，外資最新報告，重申買進評等，目標價由530元調高到600元。股王大立光(3008)續黑，早盤一度翻紅至3600元仍不敵空軍，收跌1.69%至3500元。聯發科(2454)遭郭明錤示警挑戰不小，失守600元，最低曾至593元，收跌2.93%至599元。外傳競標馬來西亞晶圓廠的鴻海(2317)也守不住紅盤，收跌0.89%至78.1元。亞洲藏壽司(2754)轉上櫃初登場，蜜月喜悅藏不住，最高上漲119.09%至120.5元，收漲96.36%至108元，躍居百元俱樂部。而昨日風光受惠蘋果發表會的供應鏈們，力麗(1444)打入Apple Watch錶帶，拉第二根漲停；南電(8046)、瑞儀(6176)、TPK-KY(3673)、精元(2387)等表現仍亮眼，日月光投控(3711)、景碩(3189)、鼎炫-KY(8499)等則落漆失色。

金融、電子分別收跌0.77%、1.14%，傳統產業股也漲跌互見，以周四類股漲跌幅來看，中釉(1809)漲停，台玻(1802)、和成(1810)亦漲逾3%，玻陶股收盤以3.72%漲幅名列上市第一，觀光股由資產題材俏的國賓(2704)大漲創近8年新高領軍，類指收漲0.84%排名第二。英利-KY(2239)受惠營運展望佳，激勵汽車類股漲幅排季軍；雷虎(8033)飆漲停，加上自行車族群如巨大(9921)、 美利達(9914)、愛地雅(8933)、桂盟(5306)、日馳(1526)、利奇(1517)等高速衝鋒，推升其他類股收漲0.55%、排第四。而被動元件受惠營運增添助力，近期外資也回補力挺，國巨(2327)、奇力新(2456)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)、凱美(2375)、立隆電(2472)、聚鼎(6224)、勤凱(4760)等同步上攻向前，奇力新股價更重返三位數，欣興(3037)也獲外資撐腰、股價開高走高，均帶動電子零件股收漲0.38%，位居第五名漲幅。而跌幅較劇類股則為半導體跌1.79%、食品跌1.68%、電子股。其它電子、電機、水泥、金融亦跌幅超過0.5%。

權值股方面，聯電(2303)翻紅收漲0.19%，其餘大部分個股皆墨無力，和碩(4938)收跌0.16%、台達電(2308)收持平、群聯(8299)收跌0.71%、鈺太(6679)收跌2.78%、光寶科(2301)跌0.84%、長榮(2603)開高走低平盤震盪、華碩(2357)持平淡定。其他個股，勤美(1532)盤中大漲逾7%、33.2元創今年新高價；新光鋼(2031)亦衝今年高價；雙鴻(3324)爆萬張量能收漲1.72%；亞聚(1308)受惠EVA價格大漲、奔漲停；榮創(3437)也登漲停寫下二年多新高點；太極(4934)同樣利多漲停摸天價。

5日RSI為61.36，10日RSI為58.28。9日K值為75.57，9日D值為66.26。20日乖離率為1.17。分析師王兆立表示，美股將持續牽動台股表現，尤其美科技股與台股主流的電子類股密切連動，法人則認為，美股短暫修正後，川普選前的經濟優先，只要在大選前美股維持熱絡格局，全球股市也可以安然度過，台股更將緊跟在美股後，挑戰萬三，再戰今年新高點。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村也說明，周四下午央行召開理監事會，預期利率維持低點不動，對匯市可能提出彈性措施。周五為美股期權到期四巫日，預期在四巫時，美股將量大及擴大波動，台股盤後交易也將隨波逐流，交易人以擇機布局偏多為宜。

(時報資訊)