行政院長蘇貞昌今（17）日在行政院會表示，金融市場的穩定發展，對國家經濟成長、持續吸引投資至關重要，金融體系的穩健運作更攸關國家經濟安全。請金管會與相關部會推動「金融資安行動方案」快速建立相關機制，確保台灣的長治久安。

蘇貞昌表示，資安是金融科技創新的基礎，隨著資安威脅日益嚴峻，過去發生一銀內網遭駭客遠端控制，操作ATM自動吐鈔再由車手盜領，中油5月遭駭感染勒索病毒，導致全台加油站只能使用現金或信用卡交易，上述事件均顯示對金融資安防護一定要更加謹慎。

對此，金管會訂定「金融資安行動方案」，提出強化資安監理、深化資安治理、精實金融韌性、發揮資安聯防4大策略分階段推動，如一定規模金融機構或純網銀，要設置副總層級資安長、系統化的培育金融資安人才、落實演練與復原能力實證等。

蘇貞昌指出，金管會除了從業務准駁、存保費率、風險資本等監理工具，加以引導金融機構做好金融資安措施外，也要儘速增訂新興金融科技資安規範、建立金融資安事件應變體系，達到兼顧安全與便利不中斷的金融服務。

蘇貞昌請金管會持續推動並落實執行，並請所有部會同仁盤點、快速建立整套機制，如有效人力培訓、研習精進、有效溝通等，才能確保台灣的長治久安，讓台灣能與時俱進、領先別人，才能有安身立命的一席之地。

金管會表示，「金融資安行動方案」計畫以4大面向提出36項資安措施，以公私協力、差異化管理、資源共享、激勵誘因及國際合作等方式，提升金融機構的資安防護能量，建構安全的金融服務發展環境，作為金融科技繼續發展的基礎。

金管會指出，「金融資安行動方案」將分階段推動，每半年檢討成果，因應資安發展趨勢及實務運作情形，調整行動方案內容。金融機構可運用新興科技發展金融業務，提供安心、便利與多樣的金融服務，共同達成安全、便利、營運不中斷目標。

(時報資訊)