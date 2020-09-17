海峽兩岸經濟架構協議（ECFA）於9月12日屆滿生效10週年，大陸國台辦發言人馬曉光昨未正面回應陸方「將終止ECFA或願意續約」，僅說只有維護好兩岸關係和平發展，兩岸協議才能順利執行。兩岸貿易商鄧年益則認為，ECFA雖未斷，經營早收清單的業者不能掉以輕心。他也提及，近期大陸對台的農產購買力已不如以往，不排除與兩岸氛圍有關，當今兩岸關係更趨嚴峻，台商要有所警覺。

2010年6月29日兩岸簽署ECFA，當初代表談判的前經濟部長尹啟銘日前表示，ECFA是台灣對外洽簽FTA的定海神針，沒有ECFA就免談，且兩岸貿易順差500億美金，若沒有相當於中央政府一年總預算，沒有與大陸經貿往來，逆差會很嚴重，ECFA對提升兩岸經濟很大幫助就在這地方。

ECFA已屆滿十年，台陸雙方皆未提出終止協議，解除ECFA的危機暫緩。據《中評社》報導，鄧年益指出，ECFA未斷，但經營早收清單的業者仍不能掉以輕心。在蔡英文第一任期後，曾發生早收清單農產品出口前夕，遭無預警退單，鄧年益說兩岸關係目前更趨嚴峻，難保相關情事不會再發生。

此外，鄧年益提及，近期大陸對台的農產購買力已不如以往，不排除與兩岸氛圍有關，因此他近年也從經銷農產轉型為休閒食品，以降低貿易風險，尤其當今兩岸關係更趨嚴峻，台商要有所警覺。

(中時新聞網)