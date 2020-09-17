「美豬」議題延燒全台，民眾黨、時代力量等民意代表舉辦美豬牛公聽會，邀請衛福部都無人出席，部長陳時中卻有空登小巨蛋為歌手詹雅雯演唱會助陣，引起各界撻伐。國民黨立委鄭麗文表示，國會舉辦公聽會，一個部會一個人都不出席，這種情形前所未見；從陳近來一連串脫軌失序，可見他根本已經完全「走鐘」，連自己的角色、該做什麼事都搞不清楚，更遑論參選台北市長。

鄭麗文在《少康戰情室》表示，陳時中是個沒有政治能力與政治智慧的人，他非常的缺乏政治幕僚，所以從他擔任中央流行疫情指揮中心指揮官之後，已經不是第一次講錯話、不得體、不得當，在這過程中，他一直不斷的受傷。

不僅如此，鄭麗文直言，陳時中不出席且讓整個衛福部無人出席立法院公聽會一事，實在是非常離譜，自己生眼睛看這個民主化、有國會以來，真的從來沒看過有這種情形；一個立委舉辦公聽會，都不可能一個部會派不出一個人來，更何況一個黨團辦公廳會！縱然部長本人不出席，也至少會派其他人出席，從來沒有這種情形，而且其他部會都有人來，就只有衛福部一個人都沒有。

鄭麗文痛批，如果陳時中真的很忙要練唱歌，可以請次長、食藥署署長或是其他任何衛福部官員出席，太多人可以派了，豈有「通通都不能去，只有我講話才算」的道理？民主國家，怎能讓他這麼搞？鄭指出，從陳最近一連串的錯誤，可見他根本不知道在政治上該如何去拿捏；他在民進黨內也是孤鳥，所以他自己一個人也不知道該如何去扮演好角色、到底要不要選台北市長，他已經完全嚴重的「走鐘」也亂了套了。

(中時新聞網)