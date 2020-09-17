陸股三大指數漲跌不一，滬指17日收報3,270.44點，跌0.41％；深成指收報13,015.19點，微漲0.03％；創業板收報2,557.32點，漲0.1％。

從盤面上看，從盤面上看，半導體、光刻膠、汽車整車居板塊漲幅榜前列，白酒、旅遊、種植業居板塊跌幅榜前列。

(工商 )

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