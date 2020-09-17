在新冠肺炎後，遠距工作及自動化逐漸成為新的工作模式，企業需要新一波的數位轉型將技能自動化，有鑒於此，資誠（PwC）智能風險管理諮詢公司17日舉辦「RPA全面啟動，建構新冠時代虛擬辦公室」研討會，協助企業進行數位轉型，創造公司新價值。

資誠智能風險管理諮詢公司董事長許林舜表示，新冠肺炎疫情對企業運作模式，一開始雖然產生危機，卻也加速催化許多企業的數位轉型。

根據資誠《新冠肺炎疫情財務長調查》，82％的跨國企業因疫情而減少了資本支出，但僅11％企業推遲或取消對數位轉型的投資，可見數位轉型並未因疫情而放緩。

許林舜建議，企業應從人才、流程及績效三個構面，剖析數位轉型所需思維與技能，並考量轉型效益量化效果，以具體數據呈現轉型價值，而機器人流程自動化（RPA）可做為企業數位轉型的一項利器，將高重複性、具規則化的作業流程，改以人機協作或是自動化的方式施行，輔以作業流程優化，以有效提升人員作業效率，為企業績效做出貢獻。

(工商 )