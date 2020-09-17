聯手40家大品牌推獨家限定優惠最低43折起夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店及台北店首度攜手祭出2020超強週年慶，自9月24日至10月14日盛大舉辦，首11日（9/24～10/4）指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元、全館指定消費滿3,000元送400元，緊接於10月5日起，再推出化妝品及全館指定消費滿3,000元送300元，以「低門檻、高回饋」的方式獻給所有消費者。今年南北百貨更聯手40大品牌同步推出獨家限定優惠，折扣最低43折起。

除此之外，夢時代獻出年度最強聯名卡滿額回饋，搭配滿仟送佰及銀行滿額禮，回饋率上看22％。週末持OPEN錢包至指定店櫃不限金額消費，另可再獲得5％ OPEN POINT。全館累計消費滿3,000元還可參加抽獎，有機會將佰萬好禮通通帶回家！

夢時代2020超強週年慶集結美妝、香氛品牌，於10月4日前，消費滿2,000元送300元，除了與統一時代百貨台北店同步推出9款「買1送9」瘋搶組合外，高雄店再祭出逾百款限定特惠組。3C用品及寢飾傢俱更首次獻上長達21日的超強回饋，購買指定3C商品單筆滿5,000元送300元；指定傢俱品牌單筆滿10,000元送600元，滿20,000元加送800元。搭配9月30日前，持華南夢時代聯名卡消費達指定門檻，再享有3～5％不等刷卡金，趁此時購入觀望已久的美妝保養品、3C產品或為全家人打造舒適宜居的空間皆相當划算。

為期21日的夢時代2020超強週年慶，推出「科技家電歡樂抽」活動，最大獎為SAMSUNG智能家電系列組合，消費累計滿3,000元即可參加，共將抽出38位幸運兒，送出總價值逾佰萬元的精選好禮。9月27日前，單日消費滿佰萬元，加碼再贈限量「SAMSUNG 55吋4K電視」，讓民眾聰明消費之餘，還有機會將話題家電搬回家。而每年備受矚目的會員來店禮，首度取得迪士尼授權，以「TSUM TSUM」經典可愛的人物角色推出3波段時尚繽紛且高CP值的實用好物，分別為休閒方形後背包、蘑菇造型自動傘及不鏽鋼保溫瓶，另還有限量3,000份的「米奇唐老鴨款絨絨超大毯」，自10月5日起，消費滿4,000元再扣抵10點會員點數即可獲得，喜愛TSUM TSUM的民眾，千萬別錯過了！

夢時代表示，2020超強週年慶首次與統一時代百貨台北店同步歡慶，提前至9月24日登場，是今年度高雄首家祭出週年慶好康優惠的百貨商場。OPEN錢包、台灣Pay及LINE pay三大電子支付平台也加入同慶行列，各別加碼5～10％不等的限量滿額回饋。為了讓逛街採購的民眾補充體力，首四日，21 PLUS、COLD STONE、mister Donut、開飯川食堂及大河屋紛紛推出買一送一或指定優惠；活動期間，週一至週五，持當日滿1,000元發票，可再到館內星巴克點購兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。2020超強週年慶不僅要讓民眾買得超值，也「食」在滿意！

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