《農業保險法》及《農民退休儲金條例》，明年1月將上路，農委會17日指出，將儘速成立財團法人農業保險基金，執行危險分散機制，期能有效降低農民保費負擔及穩定政府財政支出，也讓農民安心從農，無後顧之憂。

農委會指出，保障農民收入及提升農民福利是農委會施政的核心價值，為打破農業只能看天吃飯，未來將從農保、職災保險，推動農業保險等三個面方來提高從農農民的保障。

一 ，在農保部分，農委會指出，基於農業作為一門專門職業，將持續進行法規檢討，讓每一個實際從事農業工作的農民可以參加農保；同時，也會落實農保資格審查認定，讓農民福利資源能發揮最大效益。

二，在農民職災保險上，則將增加納保對象、提高保險給付及擴大保障範圍，以提供農民更完善的農業工作職業保障制度。

三，推動農業保險方面，除持續開發品項擴大保障範圍，也將滾動檢討保單內容，並儘速成立「財團法人農業保險基金」，執行危險分散機制，期能有效降低農民保費負擔及穩定政府財政支出。

農委會指出，農保全面實施至今已超過30年，為照顧以口頭約定方式使用他人農地的實際從事農業生產工作者，採取以「人、地脫鉤」的政策方向，並在2018年讓實耕者及非屬固定農作型態的蜂農、2019年在河川公地從事農業工作農民也可加入農保，到今年7月底止，已有875位完成加保。

農委會在2018年推出農民職災保險，除了農保被保險人外，對於已領取其他社會保險老年給付的實際從事農業工作者，也可透過全民健康保險第3類被保險人資格申請加保。截至今年8月底，農民職災保險總投保人數已逾27萬人，投保率達25.72％；給付件數近5千件，給付總金額逾8千萬元。此外，為協助農民分散經營風險，提高經營保障，農委會從2017年擴大推動試辦農業保險，目前已試辦梨、水稻及香蕉等21種品項，33張保單，累計總投保件數4.8萬件、總投保金額110億元、總投保面積7.9萬公頃；在保險理賠方面，累計理賠件數約4,934件、理賠金額達1.98億元，有效填補農民遭受災害之損失；投保率由原先0.93％成長至9％，顯示農民已逐步建立危險分散之觀念，保險政策推廣日見成效。

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