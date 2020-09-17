藝人「小鬼」黃鴻升猝逝，引起眾人不捨，生前事蹟也一一曝光，據了解，孝順的小鬼與爸爸感情要好，甚至把爸爸的頭像刺在胸口上，而且背後原因感人，如今看來更令人鼻酸。

小鬼昨(16)日被發現在北投家中過世，北投是他從小跟爸爸住的地方，原本爸爸要找他吃飯，才意外發現小鬼猝逝。根據媒體報導，小鬼曾透露，人生中最重要的人就是父親，為了提醒自己努力讓爸爸感到驕傲，因此決定將爸爸的頭像刺在胸口，原本以為爸爸會不同意，沒想到爸爸不但沒反對，還與他相約一起把對方的臉刺在胸前。

圖為小鬼日前遊龜山島，身上整片刺青曝光，右上角爸爸的頭像上還加了米老鼠。(圖/截自小鬼IG)

小鬼和父親相差23歲，兩人感情融洽，雖然決定把爸爸的頭像刺在胸口，不過他也坦言，因為不想要脫衣洗澡時，看到爸爸兇巴巴的樣子，所以在爸爸頭像上加了米老鼠圖樣，一來爸爸屬鼠，二來覺得米老鼠永遠不會退流行，濃厚的父子情令人感動。

此外，小鬼也曾透露，以前早上都會喝黑咖啡配甜點，但自從健檢發現自己有三高後，為了不讓爸爸操心，他決定戒掉甜食，靠著飲食調整與健身，3個月就把指數降下來。如今白髮人送黑髮人，令人相當不捨。

小鬼與爸爸感情要好，兩人還相約一起把對方的臉刺在身上。(圖/截自小鬼IG)

(中時新聞網)