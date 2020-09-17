劉濤先前澄清是父親過世才發心情低落文。（圖／翻攝自劉濤tamia微博）

王珂發文。（圖／翻攝自十批不好微博）

42歲大陸女星劉濤過去演出《還珠格格-天上人間》中「慕沙公主」和《瑯琊榜》「霓凰郡主」走紅，13年前她閃婚嫁給富商王珂，近日網上傳出王珂投資失敗，疑賠掉12億人民幣（約台幣52億），劉濤因此發文感慨，對此，劉濤昨(16日)澄清是父親去世，王珂也發文酸：「營銷號再次成功了」。

王珂先前傳出陷經濟危機，劉濤不離不棄，本來婚後宣布引退的她，為家庭復出演藝圈，一度成為佳話。劉濤15日突在微博寫下：「當感到無力的時候，是該思考？該停泊？該逃避？還是該如何是好？如果像洋蔥一樣一層一層撥開自己的內心，只發現，也許努力到最後，我的與眾不同也只是因為有勇氣」，引來網友瘋傳劉濤又遇家變。

對此，劉濤昨嚴正澄清：「不好意思，因為父親去世，深夜有些感傷，讓大家擔心和猜測，謝謝大家的關心與鼓勵，我和家人很好」，並強調：「剛剛突然看到熱搜，很多營銷號開始跟風謠言，請大家理智尊重，不要再傳播不實信息，律師函也會發給各位，請給予空間，感謝大家。」

而王珂今也同步發聲，說不實消息傳開後，微信上一堆很久沒連繫的朋友都紛紛私敲他關心，「打開微信前定念想了想，還能有什麼事呢？我十幾年前就被破產了，樂視被掏空再次被破，其實一般來說在營銷號的內容裡，每年過了春節到暑假結束我都在破產，然後進入金九銀十雙十一傳統佳節闔家歡慶的日子，就是我該離婚的時候了。」

王珂自嘲沒想到這回營銷號再次造謠成功，「其實是可忍的，和你結婚十幾年，很少考慮正面回應這些謠言」，但又因為保護太太不該容忍，最後說：「不知道那天給爸燒的紙，有沒有十二億，這也許是一種託夢，老人知道你忙不想煩你，看來還是我去。但我想施暴者與縱容者的業障，早晚一天會消熄。」

(中時新聞網)